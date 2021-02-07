Куман пожаловался на расписание матчей "Барселоны"

Главному тренеру "Барселоны" Роналду Куману не нравится расписание команды в этом сезоне.

"Это сложно. В разгар пандемии коронавируса у топ-клубов, выступающих в трех турнирах, огромное количество матчей.

Необходимо разговаривать с футболистами об их физической форме, об ощущениях. Нужно давать отдохнуть некоторым из них, чтобы они были в лучшем состоянии.

Если считать матч с "Бетисом" и ту игру, что мы проведем в среду, то это 12 матчей подряд, 11 из них – на выезде. Нам нужно будет сыграть в 21:00, приехать домой в три утра. Футболистам тудно играть постоянно. Нам нужна помощь.