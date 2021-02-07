Куман пожаловался на расписание матчей "Барселоны"
Главному тренеру "Барселоны" Роналду Куману не нравится расписание команды в этом сезоне.
"Это сложно. В разгар пандемии коронавируса у топ-клубов, выступающих в трех турнирах, огромное количество матчей.
Необходимо разговаривать с футболистами об их физической форме, об ощущениях. Нужно давать отдохнуть некоторым из них, чтобы они были в лучшем состоянии.
Если считать матч с "Бетисом" и ту игру, что мы проведем в среду, то это 12 матчей подряд, 11 из них – на выезде. Нам нужно будет сыграть в 21:00, приехать домой в три утра. Футболистам тудно играть постоянно. Нам нужна помощь.
Надеюсь, что однажды УЕФА или Ла Лига подумают о количестве матчей, о том, как это сказывается на футболистах. Это ненормально. Число игр, перелеты, расписание, розыгрыш Суперкубка между четырьмя клубами – это слишком. Это нужно прекратить, это убивает игроков. Результатом этого станет огромное количество травм", – цитирует Кумана Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14