Куман пожаловался на расписание матчей "Барселоны"

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Куман пожаловался на расписание матчей "Барселоны"Главному тренеру "Барселоны" Роналду Куману не нравится расписание команды в этом сезоне.

"Это сложно. В разгар пандемии коронавируса у топ-клубов, выступающих в трех турнирах, огромное количество матчей.

Необходимо разговаривать с футболистами об их физической форме, об ощущениях. Нужно давать отдохнуть некоторым из них, чтобы они были в лучшем состоянии.

Если считать матч с "Бетисом" и ту игру, что мы проведем в среду, то это 12 матчей подряд, 11 из них – на выезде. Нам нужно будет сыграть в 21:00, приехать домой в три утра. Футболистам тудно играть постоянно. Нам нужна помощь.

Надеюсь, что однажды УЕФА или Ла Лига подумают о количестве матчей, о том, как это сказывается на футболистах. Это ненормально. Число игр, перелеты, расписание, розыгрыш Суперкубка между четырьмя клубами – это слишком. Это нужно прекратить, это убивает игроков. Результатом этого станет огромное количество травм", – цитирует Кумана Marca.

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