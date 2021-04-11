Куман пожаловался на судейство в матче с "Реалом"

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Наставник "Барселоны" Рональд Куман раскритиковал судейство в матче с "Реалом" (1:2).

"Думаю, если вы видели игру и вы из Барселоны, то сейчас вы на взводе и недовольны двумя решениями судьи. В первом тайме мы слабо играли и в атаке, и в обороне. После перерыва стало лучше, и я лишь хотел бы попросить арбитра принимать верные решения.

В моменте с падением Брейтуэйта нужно было ставить пенальти, а из четырех добавленных минут две с половиной рефери потратил на свою рацию. Пенальти был явный. Однако в очередной раз нам придется смириться с произошедшим и замолкнуть.

Я не понимаю, зачем в Испании нужен ВАР? Все видели этот эпизод", - приводит слова Кумана Marca.

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