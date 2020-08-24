Куман принял решение по Суаресу и сообщил его игроку

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман в телефонном разговоре сообщил уругвайскому нападающему Луису Суаресу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, сообщает радиостанция RAC1.

По сведениям издания, представители каталонского клуба намерены договориться с футболистом об условиях расторжения контракта, который действует до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что форвард может быть обменян в "Аякс" на полузащитника Донни ван де Бека.

В минувшем сезоне 33-летний Суарес провел за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

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