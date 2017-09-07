Куман: "Пришло время вернуть Ниассе в "Эвертон"

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Куман: "Пришло время вернуть Ниассе в "Эвертон"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что он рассчитывает на опального нападающего Умара Ниассе.

"Ниассе возвращен в первую команду и сегодня тренировался вместе со всеми. Он будет бороться за место в составе. Не хочу говорить о том, что было в прошлом сезоне. Сейчас пришло время вернуть его в команде. Иногда в жизни нужно давать новый шанс. Ниассе сыграл несколько матчей за молодежную команду и вел себя идеально", - приводит слова Кумана официальный сайт клуба.

Летом 2017 года Куман заявил игроку, что не рассчитывает на него. В итоге форвард в январе перешел в "Халл Сити" на правах аренды, сыграл 17 матчей и забил 4 гола.

27-летний Ниассе выступает за "Эвертон" с 2016 года, провел за клуб 7 матчей и не забил ни одного мяча.

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