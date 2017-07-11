Куман приветствовал возвращение Руни в "Эвертон"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман снова выразил свои эмоции по поводу перехода в команду форварда Уэйна Руни.

Напомним, что на прошлой неделе 31-летний англичанин заключил двухлетний контракт с ливерпульским клубом.

"Добро пожаловать домой, Уэйн Руни. Захватывающее время. Вперед, "ириски"!" - написал Куман.

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