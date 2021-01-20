Куман - про игру на искусственном поле: "Это не футбол"

3 Теги рональд куманбарселонакорнелья

Куман - про игру на искусственном поле: "Это не футбол"Наставник "Барселоны" Роналд Куман резко высказался по поводу того, что его команде предстоит играть против  клуба "Корнелья" на искусственном поле. Игра с представителем 3-го дивизиона чемпионата Испании пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Короля.

"Лично для меня игра на искусственных покрытиях — это не футбол. У команд, которые принимают соперника на таких полях есть явное преимущество. Они привыкли играть на домашнем стадионе на полях такого качества", — цитирует Football Espana Кумана

Стоит отметить, что прошлый матч Кубка "Корнелья" также провела дома. Игра против мадридского "Атлетико" завершилась победой 1:0. 

Напомним, что встреча 1/16 финала Кубка Испании "Корнелья" — "Барселона" в четверг, 21 января. Стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Уважаемый админ,пожалуйста,позаботьтесь о правильном оформлении новостей,читать невозможно!

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jugulator
Пьянь

Бред какой-то. Поле оно и в Африке поле. Не на льду же играют заставляют.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Почему все тренеры Барсы такие сопливые?Как повезло Реалу иметь нормального тренера-мужчину,а не плаксу.

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