Куман - про игру на искусственном поле: "Это не футбол"

Наставник "Барселоны" Роналд Куман резко высказался по поводу того, что его команде предстоит играть против клуба "Корнелья" на искусственном поле. Игра с представителем 3-го дивизиона чемпионата Испании пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Короля.

"Лично для меня игра на искусственных покрытиях — это не футбол. У команд, которые принимают соперника на таких полях есть явное преимущество. Они привыкли играть на домашнем стадионе на полях такого качества", — цитирует Football Espana Кумана



Стоит отметить, что прошлый матч Кубка "Корнелья" также провела дома. Игра против мадридского "Атлетико" завершилась победой 1:0.