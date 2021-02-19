Куман продолжает верить в Деста

"Барселона" не утратила веры в молодого защитника Серджиньо Деста.

По сведениям Diario Sport, наставник каталонцев Рональд Куман уверен, что 20-летний американец еще не раскрыл весь свой потенциал и продолжит прогрессировать.

Отмечается, что в клубе готовы дать время Десту из-за его отношения к работе.

В матче 1/8 финала ЛЧ против ПСЖ (1:4) Дест должен был персонально опекать Килиана Мбаппе, однако это не помешало французу оформить хет-трик.

В этом сезоне на счету Деста один гол и один ассист в 24 играх.

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