Куман продолжит тренировать "Барселону"

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Куман продолжит тренировать "Барселону"

Фото твиттер Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман не покинет свой пост в ближайшее время.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта заверил, что голландец не потеряет работу, как бы не завершился сегодняшний матч с "Атлетико".

"Независимо от результата, Куман останется в команде. Это наша философия. Нужно верить. Давайте также учитывать, что тренер пришёл в "Барсу" в разгар кризиса. У нас добрые и искренние отношения. Рональд - хороший человек, и он думает то же самое обо мне. Мы все пытаемся перевернуть ситуацию в пользу "Барселоны", - приводит слова Лапорты Marca.

"Атлетико" примет "Барсу" сегодня в 22:00 по московскому времени.

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