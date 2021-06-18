Куман прокомментировал будущее Месси в "Барселоне"

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман выразил надежду, что капитан каталонской команды Лионель Месси не уйдёт этим летом.

Напомним, что контракт звёздного аргентинца с "сине-гранатовыми" истекает менее чем через две недели.

"Мы всегда говорили, что Месси должен завершить карьеру в "Барсе". Надеюсь, данный вопрос будет решён как можно быстрее. Думаю, это возможно. Такая новость порадовала бы нас всех", - цитирует Кумана Sport.es.

33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барселоне". В прошлом сезоне он забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.

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