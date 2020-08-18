Куман прокомментировал информацию о возможном назначении в "Барселону"

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Барселону".

"Я бы хотел тренировать "Барселону". Но для этого нужно подписать контракт. Пока подписи не будет, я ничего не скажу об этом. При всем желании", - приводит слова Кумана AS.

Ранее сообщалось, что 57-летний Куман подпишет с "Барселоной" контракт до лета 2022 года. Напомним, что каталонский клуб уволил с поста главного тренера Кике Сетьена.

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