Куман прокомментировал камбэк "Барселоны" в игре с "Гранадой"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвёл итоги матча 1/4 финала Кубка Испании против "Гранады".

"Сине-гранатовые", уступая 0:2 к 88-й минуте, ушли от поражения в основное время, а в овертаймах добыли победу со счётом 5:3.

"Это был невероятный матч. Думаю, мы сыграли хорошо. Хотя у нас были моменты, чтобы исправить ситуацию гораздо раньше. Команда показала характер. В первую очередь выделю именно это. Мы не останавливались. Понимали, что нам просто не везёт. Но мы не опустили руки. В конечном итоге "Барса" заслужила победу своим отношением к делу", - приводит слова Кумана Marca.

Не пропустите: Куман: "Не уверен, что Месси останется в "Барселоне". | http://soccernews.ru