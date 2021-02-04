Куман прокомментировал камбэк "Барселоны" в игре с "Гранадой"

Теги барселонагранадарональд куман

Куман прокомментировал камбэк "Барселоны" в игре с "Гранадой"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвёл итоги матча 1/4 финала Кубка Испании против "Гранады".

"Сине-гранатовые", уступая 0:2 к 88-й минуте, ушли от поражения в основное время, а в овертаймах добыли победу со счётом 5:3.

"Это был невероятный матч. Думаю, мы сыграли хорошо. Хотя у нас были моменты, чтобы исправить ситуацию гораздо раньше. Команда показала характер. В первую очередь выделю именно это. Мы не останавливались. Понимали, что нам просто не везёт. Но мы не опустили руки. В конечном итоге "Барса" заслужила победу своим отношением к делу", - приводит слова Кумана Marca.

Не пропустите: Куман: "Не уверен, что Месси останется в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названа официальная сумма долгов "Тамбова"

Названа официальная сумма долгов "Тамбова"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов