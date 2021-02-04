Куман прокомментировал камбэк "Барселоны" в игре с "Гранадой"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвёл итоги матча 1/4 финала Кубка Испании против "Гранады".
"Сине-гранатовые", уступая 0:2 к 88-й минуте, ушли от поражения в основное время, а в овертаймах добыли победу со счётом 5:3.
"Это был невероятный матч. Думаю, мы сыграли хорошо. Хотя у нас были моменты, чтобы исправить ситуацию гораздо раньше. Команда показала характер. В первую очередь выделю именно это. Мы не останавливались. Понимали, что нам просто не везёт. Но мы не опустили руки. В конечном итоге "Барса" заслужила победу своим отношением к делу", - приводит слова Кумана Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14