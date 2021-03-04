Куман прокомментировал камбэк "Барселоны" в противостоянии с "Севильей"

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Куман прокомментировал камбэк "Барселоны" в противостоянии с "Севильей"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился эмоциями после ответного полуфинального матча Кубка Испании против "Севильи".

"Сине-гранатовые" в гостях уступили со счётом 0:2, а дома до 94-й минуты выигрывали 1:0. В итоге каталонцам удалось перевести встречу в овертаймы и там забить третий гол.

"Мы оставили все силы в борьбе за финал. Это было невероятно. Очень доволен работой команды. Мы заслужили победу. Думаю, "Барса" была лучше в обеих играх", - цитирует Кумана Marca.

В финале Кубка Испании "Барселона" сыграет с победителем пары "Атлетик" - "Леванте".

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