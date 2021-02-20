Куман прокомментировал конфликт Пике и Гризманна во время матча с ПСЖ
Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о перепалке, которую устроили во время первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ (1:4) игроки его команды Жерар Пике и Антуан Гризманн.
С расшифровкой нелицеприятного общения испанца и француза можно ознакомиться по ссылке.
"Это ведь хорошо, что в команде есть такие небезразличные люди. Мне даже нравится, что подобное случается во время игр. Это не проблема. Конечно, после матча мы общаемся. Молчать и просто смотреть на это я не могу", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
Напомним, что ответную встречу с ПСЖ "Барселона" проведёт 10 марта в Париже.
Не пропустите: Куман обратился к игрокам "Барселоны" с мотивационной речью. | http://soccernews.ru
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