Куман прокомментировал конфликт Пике и Гризманна во время матча с ПСЖ

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о перепалке, которую устроили во время первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ (1:4) игроки его команды Жерар Пике и Антуан Гризманн.

С расшифровкой нелицеприятного общения испанца и француза можно ознакомиться по ссылке.

"Это ведь хорошо, что в команде есть такие небезразличные люди. Мне даже нравится, что подобное случается во время игр. Это не проблема. Конечно, после матча мы общаемся. Молчать и просто смотреть на это я не могу", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, что ответную встречу с ПСЖ "Барселона" проведёт 10 марта в Париже.

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