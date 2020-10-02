Куман прокомментировал крупную победу "Барселоны" над "Сельтой"

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Куман прокомментировал крупную победу "Барселоны" над "Сельтой"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился эмоциями после разгрома "Сельты" со счётом 3:0 в матче 4-го тура Примеры.

"Команда заставила меня гордиться. Мы отлично поработали и действовали дисциплинированно, учитывая, что пришлось играть в меньшинстве. Даже вдесятером мы достигли цели. Результаты доказывают, что мы на правильном пути. Месси и Фати были очень хороши, как и вся команда. Лео много работал без мяча", - приводит слова Кумана Marca.

У "Барсы" пока 100-процентный результат в чемпионате - 2 победы в 2 матчах. Следующий соперник - "Севилья" (4 октября).

Стоит отметить, что "сине-гранатовые" обыграли в гостях "Сельту" впервые за 5,5 лет.

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