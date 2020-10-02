Куман прокомментировал крупную победу "Барселоны" над "Сельтой"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился эмоциями после разгрома "Сельты" со счётом 3:0 в матче 4-го тура Примеры.
"Команда заставила меня гордиться. Мы отлично поработали и действовали дисциплинированно, учитывая, что пришлось играть в меньшинстве. Даже вдесятером мы достигли цели. Результаты доказывают, что мы на правильном пути. Месси и Фати были очень хороши, как и вся команда. Лео много работал без мяча", - приводит слова Кумана Marca.
У "Барсы" пока 100-процентный результат в чемпионате - 2 победы в 2 матчах. Следующий соперник - "Севилья" (4 октября).
Стоит отметить, что "сине-гранатовые" обыграли в гостях "Сельту" впервые за 5,5 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14