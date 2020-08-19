Куман прокомментировал назначение на пост главного тренера "Барселоны"

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал свое новое назначение.

"Для меня было честью работать в сборной Нидерландов. Я пытался добиться успеха последние два с половиной года.

Я с гордостью смотрю на то, чего мы добились за этот период. У сборной Нидерландов большое будущее, я в этом уверен.

"Барселона" - клуб моей мечты. Возглавить эту команду для меня нечто особенное", - цитирует Кумана пресс-служба каталонцев.

Контракт специалиста с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2022 года.

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