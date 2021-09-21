Куман прокомментировал ничейный результат с "Гранадой"
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал ничью в матче с "Гранадой" (1:1) в пятом туре Ла Лиги.
"Перед матчем, особенно домашним, думаешь о победе. Но уже в начале игры все осложнилось. Нам пришлось со 2-й минуты играть против команды, которая убивала время.
Хочу отметить энергию, с которой мы играли до конца. Конечно, мы хотели добиться большего, но после провального старта это было нелегко.
У нас не было свободных зон, и мы не могли использовать низкорослых футболистов, но мы могли отправить высоких игроков в штрафную. Нужно бороться до конца, выигрывать подборы. Мы сравняли счет, хорошо играя, но жаль, что это случилось слишком поздно.
Араухо – настоящий профессионал, у него похвальное отношение к делу. Как и все футболисты, он потратил много сил. Так и надо работать.
Посмотрите на наш состав. Посмотрите на нашу заявку. Разве у меня есть футболисты для игры в "тики-таку"?", – сказал Куман.
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
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|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
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|Мальорка
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|Сельта Виго
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