Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал ничью с "Атлетиком" из Бильбао (1:1) во втором туре Ла Лиги.

"Во многих аспектах этот матч был прекрасен. Думаю, мы слишком усложнили себе жизнь в начале игры, соперник прижал нас. Надо понимать, когда можно использовать короткие передачи, задействовать вратаря, а когда нет.

Нам не хватало спокойствия в первые 15 минут. Потом мы забили гол, который отменили, и я не знаю, было ли там нарушение. Мы приняли такой вердикт.

Стоит отметить наше отношение к делу, особенно учитывая то, что мы уступали в счете. Ничья, считаю, справедливый итог. У нас были шансы победить, но и "Атлетик" сыграл на очень хорошем уровне. Да и на таком поле играть нелегко. Жаловаться на результат тут нельзя", – сказал Куман.

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