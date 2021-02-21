Куман прокомментировал ничью с "Кадисом"

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман высказался по поводу ничейного результата в матче 24 тура Ла Лиги с "Кадисом" (1:1).

"Такой результат может только разочаровывать. Мы обязаны побеждать в таких матчах. Но сегодня не смогли. Огромное разочарование.

Я разочарован сильнее, чем после поражения от ПСЖ. Нельзя было допускать потерю двух очков, учитывая поражение "Атлетико".