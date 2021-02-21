Куман прокомментировал ничью с "Кадисом"

Теги рональд куманбарселонакадис

Куман прокомментировал ничью с "Кадисом"Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман высказался по поводу ничейного результата в матче 24 тура Ла Лиги с "Кадисом" (1:1).

"Такой результат может только разочаровывать. Мы обязаны побеждать в таких матчах. Но сегодня не смогли. Огромное разочарование.

Я разочарован сильнее, чем после поражения от ПСЖ. Нельзя было допускать потерю двух очков, учитывая поражение "Атлетико".

Нужно было забивать второй мяч и снимать все вопросы о победителе. Но вместо этого мы позволили сопернику сравнять счет. Сегодня создавать моменты было очень трудно, "Кадис" глубоко оборонялся. У нас не было свежести в атаке", – приводит слова Кумана Marca.

Читать также: Месси установил очередной рекорд Ла Лиги. Он превзошел достижение Роналду | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" разгромил "Тамбов" и вышел в 1/4 Кубка России

"Локомотив" разгромил "Тамбов" и вышел в 1/4 Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов