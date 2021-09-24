Куман прокомментировал ничью с "Кадисом"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвёл итоги матча 6-го тура испанской Ла Лиги против "Кадиса".
Напомним, что игра завершилась нулевой ничьей. "Сине-гранатовые" не могут победить в трёх поединках подряд.
"В целом команда показала хорошую игру. Мы много владели мячом и создали лучшие моменты этого матча. Я не могу сетовать на отношение футболистов к делу. Нам просто не хватало креатива, последнего паса. Думали, что забьём, но не получилось. Если не забиваешь, то не выигрываешь матчи", - сказал Куман.
"Барса" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея один матч в запасе.
Не пропустите: Источник: История Кумана в "Барселоне" закончена. | http://soccernews.ru
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|Леванте
|20
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