Куман прокомментировал ничью с "Кадисом"

Фото твиттер Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвёл итоги матча 6-го тура испанской Ла Лиги против "Кадиса".

Напомним, что игра завершилась нулевой ничьей. "Сине-гранатовые" не могут победить в трёх поединках подряд.

"В целом команда показала хорошую игру. Мы много владели мячом и создали лучшие моменты этого матча. Я не могу сетовать на отношение футболистов к делу. Нам просто не хватало креатива, последнего паса. Думали, что забьём, но не получилось. Если не забиваешь, то не выигрываешь матчи", - сказал Куман.

"Барса" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея один матч в запасе.

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