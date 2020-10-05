Куман прокомментировал ничью с "Севильей"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвёл итоги матча 5-го тура Примеры против "Севильи", который завершился ничьей 1:1.
"Игра получилась сложной. Когда мяч был у нас, мы играли не так, как хотели. Соперник показал хороший футбол, здорово прессинговал и был физически готов лучше нас. Тем не менее, мне понравилось выступление "Барсы". Команда устала, но боролась до конца в матче с отличным оппонентом. Это были три трудных матча: мы выиграли два и один раз сыграли вничью. Я доволен семью очками", - приводит слова Кумана Marca.
"Барса" идёт на пятом месте в чемпионате, имея при этом два матча в запасе.
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Чемпионат Испании, 5-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14