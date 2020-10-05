Куман прокомментировал ничью с "Севильей"

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Куман прокомментировал ничью с "Севильей"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвёл итоги матча 5-го тура Примеры против "Севильи", который завершился ничьей 1:1.

"Игра получилась сложной. Когда мяч был у нас, мы играли не так, как хотели. Соперник показал хороший футбол, здорово прессинговал и был физически готов лучше нас. Тем не менее, мне понравилось выступление "Барсы". Команда устала, но боролась до конца в матче с отличным оппонентом. Это были три трудных матча: мы выиграли два и один раз сыграли вничью. Я доволен семью очками", - приводит слова Кумана Marca.

"Барса" идёт на пятом месте в чемпионате, имея при этом два матча в запасе.

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