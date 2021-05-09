Куман прокомментировал ничью в матче с "Атлетико"

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Куман прокомментировал ничью в матче с "Атлетико" Фото: twitter.com

Наставник "Барселоны" Рональд Куман отреагировал на ничью в матче с "Атлетико" (0:0).

"Моменты были у обеих команд. По итогу результат справедлив. Все еще возможно!" - написал Куман в твиттере.

Напомним, что голландец отсутствовал на скамейке запасных из-за дисквалификации.

За три тура до конца чемпионата "Барса" идет на втором месте, отставая от "Атлетико" на 2 очка. "Реал", отстающий на одно очко, проведет свой матч сегодня.

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