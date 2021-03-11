Куман прокомментировал отсутствие Месси и Роналду в 1/4 финала Лиги Чемпионов впервые за долгие годы
Наставник "Барселоны" Роналд Куман высказался касательно одновременного непопадания в 1/4 финала Лиги Чемпионов Лионеля Месси и Криштиану Роналду впервые с 2005 года.
"Конечно жаль, что они и с командами вылетели на такой ранней стадии. Оба они невероятные футболисты, которые уже приучили своих болельщиков к финалам в этом турнире. Но все получилось, как получилось.
Что касается будущего Месси, то он должен сам принять решение. В этом вопросе ему никто не поможет. Думаю, он видит и понимает, что команда двигается в правильном направлении", — приводит слова Кумана Goal.
Напомним, "Барселона" по результатам двух матчей проиграла ПСЖ с общим счетом 2:5. "Ювентус" уступил "Порту" по "правилу гостевого гола" (общий счет 4:4) и во втором сезоне подряд покинул Лигу Чемпионов на стадии 1/8 финала.
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