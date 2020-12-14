Куман прокомментировал победу "Барселоны" над "Леванте"

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Куман прокомментировал победу "Барселоны" над "Леванте"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался после матча 13-го тура испанской Примеры против "Леванте".

"Сине-гранатовые" одержали минимальную победу благодаря голу Лионеля Месси.

"Во время игры команда прибавляла и выглядела всё лучше. Заслуженная победа. У Месси не было много возможностей, но он всё равно решил исход матча. Нам нужно поднять уровень эффективности и тогда, думаю, нас ждёт успех", - приводит слова Кумана El Chiringuito TV.

Набрав три очка, "Барса" поднялась с 11-го на 8-е место в таблице чемпионата.

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