Куман прокомментировал победу "Барселоны" над "Райо Вальекано" в Кубке Испании

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Куман прокомментировал победу "Барселоны" над "Райо Вальекано" в Кубке Испании

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался после матча 1/8 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано".

"Сине-гранатовые" на выезде одержали волевую победу со счётом 2:1 и прошли дальше.

"Соперник качественно прессинговал, но мы справились и провели хороший матч. У нас были явные голевые моменты. Пропустив первыми, мы правильно отреагировали и выиграли матч за счёт своих сильных качеств. Мы могли забить и больше, команда проделала хорошую работу. Самое главное, что мы пробились в четвертьфинал.

Месяц выдался очень сложным, было много матчей в гостях. Но команда проявила характер, мы заслужили свои победы. Мы прибавляем во многих аспектах и должны продолжать в том же духе. Я доволен результатами и характером футболистов. В сложный период все поработали на славу", - приводит слова Кумана Marca.

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