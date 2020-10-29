Куман прокомментировал победу "Барселоны" над "Ювентусом"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о победе своей команды над "Ювентусом" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Результат закономерен, потому что мы имели превосходство в игре, создавали моменты. К сожалению, нам не хватало их качественной реализации. У нас были очень хорошие шансы. Но Гризманну не везло, хотя его удары были идеальны. Ему надо продолжать работать, голы придут. Команда показала, что верит в себя, показала уверенность в своих силах. Мы проявили характер в матче с сильным соперником.

"Барса" провела отличный матч, играла в свой футбол. Думаю, вопрос о победителе надо было снимать гораздо раньше. Отличная победа, я счастлив. Это наиболее близкая к совершенству игра "Барселоны" под моим руководством", - приводит слова Кумана Marca.

"Барса" обыграла "Ювентус" на выезде со счетом 2:0 и возглавила группу ЛЧ с 6 очками в 2 турах.

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