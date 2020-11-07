Куман прокомментировал победу над "Бетисом"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвел итоги матча с "Бетисом" (5:2).
"Это заслуженная победа, а еще мы заслужили забить больше голов в первом тайме. Мы создали много моментов, плюс не забили пенальти. В итоге только 1:1. Однако после перерыва мы сохранили командный дух и забили пять голов, а могли больше. Это очень важная победа, мы нуждались в трех очках после последних результатов. В целом команда сыграла хорошо. Победа заслуженная.
Вчера мы обсуждали, что у Месси есть дискомфорт после матча с киевским "Динамо". Мы все обговорили и приняли решение, что лучше оставить его на скамейке запасных. Не будь дискомфорта, он бы вышел в старте. Мы знаем, кто он, и я не сомневаюсь в нем. Я вижу, как он работает каждый день. Месси появился только во втором тайме, но он был очень важен", - приводит слова Кумана Marca.
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|Команда
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
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|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
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|14