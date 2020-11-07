Куман прокомментировал победу над "Бетисом"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвел итоги матча с "Бетисом" (5:2).

"Это заслуженная победа, а еще мы заслужили забить больше голов в первом тайме. Мы создали много моментов, плюс не забили пенальти. В итоге только 1:1. Однако после перерыва мы сохранили командный дух и забили пять голов, а могли больше. Это очень важная победа, мы нуждались в трех очках после последних результатов. В целом команда сыграла хорошо. Победа заслуженная.

Вчера мы обсуждали, что у Месси есть дискомфорт после матча с киевским "Динамо". Мы все обговорили и приняли решение, что лучше оставить его на скамейке запасных. Не будь дискомфорта, он бы вышел в старте. Мы знаем, кто он, и я не сомневаюсь в нем. Я вижу, как он работает каждый день. Месси появился только во втором тайме, но он был очень важен", - приводит слова Кумана Marca.

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