Куман прокомментировал победу над "Гранадой"

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Куман прокомментировал победу над "Гранадой"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о победе над "Гранадой" (4:0).

"Нам было непросто войти в игру, однако мы были спокойны за владение мячом. Очень важная победа для нас. Мы знаем, в какой ситуации находимся. Понимали, что нам больше нельзя проигрывать.

Мы провели отличную неделю с тремя гостевыми победами. Мы продемонстрировали, что команда растет, в том числе с точки зрения уверенности. Четыре гола за матч - это позитивный момент. Необходимо продолжать в том же духе. Случаются дни, как сегодня, когда нужно немного моментов, чтобы забить", - приводит слова Кумана Marca.

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