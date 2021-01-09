Куман прокомментировал победу над "Гранадой"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о победе над "Гранадой" (4:0).

"Нам было непросто войти в игру, однако мы были спокойны за владение мячом. Очень важная победа для нас. Мы знаем, в какой ситуации находимся. Понимали, что нам больше нельзя проигрывать.

Мы провели отличную неделю с тремя гостевыми победами. Мы продемонстрировали, что команда растет, в том числе с точки зрения уверенности. Четыре гола за матч - это позитивный момент. Необходимо продолжать в том же духе. Случаются дни, как сегодня, когда нужно немного моментов, чтобы забить", - приводит слова Кумана Marca.

Читайте также: Дубли Месси и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Гранадой". | http://soccernews.ru