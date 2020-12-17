Куман прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвёл итоги перенесённого матча 19-го тура Примеры против "Реал Сосьедада".
"Сине-гранатовые" победили со счётом 2:1 и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата.
"Мы заслужили три очка, это очень важная победа. Во втором тайме соперник создал больше моментов, было сложно. Зато до перерыва мы играли фантастически и должны были забивать больше. Игра получилась открытой. Впереди ещё много матчей, и в них многое зависит от нас самих", - приводит слова Кумана Marca.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14