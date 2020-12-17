Куман прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом"

Теги барселонареал сосьедадрональд куман

Куман прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвёл итоги перенесённого матча 19-го тура Примеры против "Реал Сосьедада".

"Сине-гранатовые" победили со счётом 2:1 и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата.

"Мы заслужили три очка, это очень важная победа. Во втором тайме соперник создал больше моментов, было сложно. Зато до перерыва мы играли фантастически и должны были забивать больше. Игра получилась открытой. Впереди ещё много матчей, и в них многое зависит от нас самих", - приводит слова Кумана Marca.

Не пропустите: Кандидат в президенты "Барселоны" считает неподъемной зарплату Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" не имеет состава, но дожимает "Тоттенхэм" и выходит в лидеры! Разбираем центральный матч 13 тура АПЛ

"Ливерпуль" не имеет состава, но дожимает "Тоттенхэм" и выходит в лидеры! Разбираем центральный матч 13 тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов