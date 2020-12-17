Куман прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвёл итоги перенесённого матча 19-го тура Примеры против "Реал Сосьедада".

"Сине-гранатовые" победили со счётом 2:1 и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата.

"Мы заслужили три очка, это очень важная победа. Во втором тайме соперник создал больше моментов, было сложно. Зато до перерыва мы играли фантастически и должны были забивать больше. Игра получилась открытой. Впереди ещё много матчей, и в них многое зависит от нас самих", - приводит слова Кумана Marca.

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