Куман прокомментировал поражение "Барселоны" от "Хетафе"

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Куман прокомментировал поражение "Барселоны" от "Хетафе"
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал поражение команды в матче шестого тура Примеры против "Хетафе" (0:1).

"Второй тайм мы начали не очень хорошо: потеряли мяч и допустили два опасных угловых. Насчёт пенальти - не знаю, было ли справедливым решением его поставить .

Все опасные моменты пришлись на первый тайм, что тут можно сказать.

Не люблю говорить о работе судей, у каждого свое мнение о нарушениях и карточках.

Это была тяжелое игра. Мы старались, но соперник не позволил действовать в полную силу и не дал нам создать много моментов", - цитирует специалиста Marca.

После шести туров чемпионата Испании "Барселона" занимает девятое место в турнирной таблицы. Мадридский "Реал" лидирует в Ла Лиге

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