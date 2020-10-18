Куман прокомментировал поражение "Барселоны" от "Хетафе"



Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал поражение команды в матче шестого тура Примеры против "Хетафе" (0:1).

"Второй тайм мы начали не очень хорошо: потеряли мяч и допустили два опасных угловых. Насчёт пенальти - не знаю, было ли справедливым решением его поставить .

Все опасные моменты пришлись на первый тайм, что тут можно сказать.

Не люблю говорить о работе судей, у каждого свое мнение о нарушениях и карточках.

Это была тяжелое игра. Мы старались, но соперник не позволил действовать в полную силу и не дал нам создать много моментов", - цитирует специалиста Marca.

После шести туров чемпионата Испании "Барселона" занимает девятое место в турнирной таблицы. Мадридский "Реал" лидирует в Ла Лиге

Читайте также: «Реал» сенсационно проиграл "Кадису". | http://soccernews.ru