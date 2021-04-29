Куман прокомментировал поражение от "Гранады"

Теги барселонагранадарональд куман

Куман прокомментировал поражение от "Гранады" Фото: twitter.com

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о поражении от "Гранады" (1:2).

"Нам нужно принять сегодняшнее поражение. Это очень тяжело, так как сегодня у нас была прекрасная возможность выиграть. Но окей, у нас есть еще пять игр.

У всех команд, которые борются за чемпионство, трудный график. Мы должны подготовиться к воскресной игре", - приводит слова Кумана твиттер "Барсы".

За 5 туров до конца чемпионата "Барса" идет в таблице на третьем месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на два очка.

Читайте также: "Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде" и упустила шанс возглавить Ла Лигу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в матче с 8 голами

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в матче с 8 голами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов