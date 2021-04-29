Куман прокомментировал поражение от "Гранады"

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Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о поражении от "Гранады" (1:2).

"Нам нужно принять сегодняшнее поражение. Это очень тяжело, так как сегодня у нас была прекрасная возможность выиграть. Но окей, у нас есть еще пять игр.

У всех команд, которые борются за чемпионство, трудный график. Мы должны подготовиться к воскресной игре", - приводит слова Кумана твиттер "Барсы".

За 5 туров до конца чемпионата "Барса" идет в таблице на третьем месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на два очка.

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