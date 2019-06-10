Куман прокомментировал поражение сборной Нидерландов в финале Лиги Наций

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Куман прокомментировал поражение сборной Нидерландов в финале Лиги Наций

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился эмоциями после финального матча Лиги Наций, в котором его команда минимально проиграла Португалии.

"Лига Наций - отличный турнир. Идея организовать его была блестящей. Мы с нетерпением ждём следующего розыгрыша. У нас было мало голевых моментов. Нужно было сыграть более толково, сегодня в этом смысле были проблемы. Мы понимали, что должны показать свой лучший футбол, но не получилось.

Мы ожидали, что соперник будет действовать сплочённо, они привыкли так играть. Возможно, ещё не наступил момент для того, чтобы нынешнее поколение сборной Нидерландов выиграло трофей. Но я всё равно горжусь своими игроками. В этот раз нам для победы не хватило совсем немного, но в целом я оцениваю наше выступление положительно", - приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в 1/2 финала Лиги Наций Нидерланды одолели Англию. За участие в турнире команда заработала 9 миллионов евро.

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