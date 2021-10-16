Куман прокомментировал продление контракта Педри

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Куман прокомментировал продление контракта ПедриФото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о подписании нового контракта с хавбеком Педри, в котором прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

"Не я устанавливаю отступные. Их устанавливает клуб, и важно сохранить лучших игроков в клубе. Тренер пытается улучшить ситуацию, но ключевую роль играет игрок. Поэтому он понимает важность своего характера, то, что нужно слушать опытных людей. Это как пример. Он знает о своем положении", – сказал голландский специалист.

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