Куман прокомментировал продление контракта Педри

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о подписании нового контракта с хавбеком Педри, в котором прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

"Не я устанавливаю отступные. Их устанавливает клуб, и важно сохранить лучших игроков в клубе. Тренер пытается улучшить ситуацию, но ключевую роль играет игрок. Поэтому он понимает важность своего характера, то, что нужно слушать опытных людей. Это как пример. Он знает о своем положении", – сказал голландский специалист.

Также не пропустите: Куман высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru