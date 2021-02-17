Куман прокомментировал разгром "Барселоны" в матче с ПСЖ

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Куман прокомментировал разгром "Барселоны" в матче с ПСЖ

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением об игре своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ (1:4).

"Результат матча является отражением отличной игры футболистов ПСЖ. Они действовали намного эффективнее нас. В первом тайме мы играли неплохо, Дембеле вполне мог сделать счет 2:0. Но во втором тайме мы провалились в обороне. Соперник был намного сильнее нас физически. Остается лишь признать, что ПСЖ был намного лучше. Нам нужно стать лучше", - приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Ответный матч ПСЖ - "Барселона" состоится 10 марта в Париже.

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