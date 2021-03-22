Куман прокомментировал разгромную победу "Барселоны" над "Реал Сосьедадом"

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Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался после гостевого матча 28-го тура Примеры против "Реал Сосьедада".

"Сине-гранатовые" разгромили соперника со счётом 6:1 благодаря дублям Сержиньо Деста и Лионеля Месси.

"Команда очень хороша в плане физики. Благодаря увеличению эффективности мы значительно улучшили свои результаты. "Барса" в последнее время сильно прибавила. Сегодня мы заслужили победу - были лучше соперника и доминировали.

Что касается борьбы за чемпионство, то нужно говорить не только об "Атлетико". "Реал" тоже сражается, они стали лучше. Думаю, борьба за титул будет длиться до самого конца", - сказал Куман.

Все три претендента на золото Примеры провели по 28 матчей. "Атлетико" лидирует с 66 очками, "Барса" занимает второе место с 62 баллами, "Реал" идёт третьим с 60 пунктами.

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