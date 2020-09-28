Куман прокомментировал разгромную победу над "Вильярреалом"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился эмоциями после матча 3-го тура Примеры против "Вильярреала".

Эта игра стала первой официальной для голландца у руля "сине-гранатовых". Итоговый счёт - 4:0 в пользу каталонцев.

"Мы очень довольны. Команда хорошо играла до перерыва, во втором тайме темп снизился, но это наш первый матч. Осталось хорошее впечатление. Здорово владеть мячом и создавать так много моментов. Очень доволен голами. Мы доминировали", - цитирует Кумана Marca.

Следующий соперник "Барсы" - "Сельта". Матч состоится 1 октября в Виго.

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