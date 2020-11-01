Куман прокомментировал результат матча с "Алавесом"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвел итоги матча с "Алавесом" (1:1).

"Меня беспокоит наша игра в атаке. Это не проблема отношения к делу или концентрации, это вопрос неуверенных действий в завершающей стадии атаки. Похожая ситуация была в игре с "Ювентусом" (2:0). При этом мы подарили "Алавесу" гол.

Разумеется, я обеспокоен тем, что мы набрали всего два очка из 12 возможных. Однако я доволен нашей игрой в целом. Я бы сильнее волновался, если бы мы не создавали моменты", - приводит слова Кумана Goal.com.

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