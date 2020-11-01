Куман прокомментировал результат матча с "Алавесом"

Теги барселонаалавесрональд куман

Куман прокомментировал результат матча с "Алавесом"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвел итоги матча с "Алавесом" (1:1).

"Меня беспокоит наша игра в атаке. Это не проблема отношения к делу или концентрации, это вопрос неуверенных действий в завершающей стадии атаки. Похожая ситуация была в игре с "Ювентусом" (2:0). При этом мы подарили "Алавесу" гол.

Разумеется, я обеспокоен тем, что мы набрали всего два очка из 12 возможных. Однако я доволен нашей игрой в целом. Я бы сильнее волновался, если бы мы не создавали моменты", - приводит слова Кумана Goal.com.

Читайте также: "Барселона" в большинстве не смогла обыграть "Алавес". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду сам примет решение о своем участии в игре со "Специей"

Роналду сам примет решение о своем участии в игре со "Специей"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов