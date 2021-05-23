Куман прокомментировал сезон "Барселоны"

2 Теги ла лигабарселонарональд куман

Куман прокомментировал сезон "Барселоны"Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал прошедший сезон каталонского клуба.

"Завершили сезон победой! Мы оглядываемся назад на неспокойный год, в клубе многое произошло.

Мы на пути к тому, чтобы "Барса" стала той командой, которой она когда-то была", – написал Куман в инстаграме.

Напомним, что в последнем туре Ла Лиги "Барса" обыграла на выезде "Эйбар" и по итогам сезона заняла третье место.

Также не пропустите: Моуринью дал добро на продление контракта Мхитаряна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Главное,не педалировать тему Месси.И всё будет замечательно!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео сбежит и мы заиграем как раньше!Visca El Barca!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Валенсия" объявила об уходе пятерых футболистов

"Валенсия" объявила об уходе пятерых футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов