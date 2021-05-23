Куман прокомментировал сезон "Барселоны"

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал прошедший сезон каталонского клуба.

"Завершили сезон победой! Мы оглядываемся назад на неспокойный год, в клубе многое произошло.

Мы на пути к тому, чтобы "Барса" стала той командой, которой она когда-то была", – написал Куман в инстаграме.

Напомним, что в последнем туре Ла Лиги "Барса" обыграла на выезде "Эйбар" и по итогам сезона заняла третье место.

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