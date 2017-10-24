Куман прокомментировал своё увольнение из "Эвертона"

Рональд Куман в своём твиттере прокомментировал отставку с поста главного тренера "Эвертона".

"Хочу поблагодарить игроков и сотрудников клуба за их работу и преданность во время моих 16 месяцев во главе "Эвертона". Хочу поблагодарить руководство за возможность потренировать великий клуб, болельщиков - за их страстную поддержку. Конечно, сейчас я очень разочарован, но желаю команде успехов в будущем" - написал Куман в микроблоге.

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