Куман прокомментировал уход Бартомеу с поста президента "Барселоны"

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Куман прокомментировал уход Бартомеу с поста президента "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался насчёт отставки президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу.

Напомним, что руководитель "блауграны" покинул свой пост в минувший вторник. На временной основе его заменил Карлес Тускетс.

"Не знаю, как это может повлиять на меня. Это не в моей власти. Я просто усердно работаю, чтобы команда боролась за трофеи. Всё остальное - вопрос ожидания. Они говорят об изменениях, но я не нервничаю. Я вовлечён в свою работу", - цитирует Кумана Marca.

Ранее сообщалось, что нового президента "Барсы" выберут в марте.

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