Куман прокомментировал уход Месси после ничьей с "Атлетиком"

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Куман прокомментировал уход Месси после ничьей с "Атлетиком"Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился мнением об уходе из команды Лионеля Месси после ничьей с "Атлетиком" из Бильбао (1:1).

"Я не люблю всегда говорить об одном и том же, но речь идет о лучшем в мире. Наши соперники больше боялись, когда Месси был здесь.

Для нас тоже есть разница –  если даешь мяч Лео, он обычно не теряет его. Но Месси не здесь. Мы знаем это и не можем изменить ситуацию", – сказал Куман.

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