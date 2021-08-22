Куман прокомментировал уход Месси после ничьей с "Атлетиком"

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился мнением об уходе из команды Лионеля Месси после ничьей с "Атлетиком" из Бильбао (1:1).

"Я не люблю всегда говорить об одном и том же, но речь идет о лучшем в мире. Наши соперники больше боялись, когда Месси был здесь.

Для нас тоже есть разница – если даешь мяч Лео, он обычно не теряет его. Но Месси не здесь. Мы знаем это и не можем изменить ситуацию", – сказал Куман.

Также не пропустите: ПСЖ теряет Икарди. | http://soccernews.ru