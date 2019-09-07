Куман прокомментировал волевую победу Нидерландов над Германией в квалификации Евро-2020

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман подвёл итоги матча квалификации Евро-2020 против Германии.

Напомним, что "оранжевые" пропустили первыми, но в итоге выиграли у "Бундестим" со счётом 4:2.

"Мы больше хотели победить, чем они. Команда сохраняла терпение. Несмотря на то, что у Германии было два момента после перерыва, они, возможно, немного устали закрывать все свободные зоны", - цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что Нидерланды и Германия занимают третье и второе место соответственно в своей отборочной группе, а лидирует Северная Ирландия.

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