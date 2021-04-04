Куман прокомментировал возможные трансферы "Барселоны"
Фото: Твиттер @RonaldKoeman
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился информацией о том, будет ли усиливаться команда в ближайшее трансферное окно.
"Пока была пауза на матчи сборных мы с президентом и руководством провели встречи, на которых поговорили о текущем и следующем сезонах. Однако, я не хочу говорить про футболистов из других команд.
Я даже не знаю, есть ли возможность подписать какого-нибудь отличного игрока или нет. Мы обсуждали трансферы, но решение — за президентом, ведь именно он знает какая финансовая ситуация в клубе. Я не тот, кто должен об этом говорить", — приводит слова специалиста Mundo Deportivo.
Напомним, новое руководство клуба готово расстаться с рядом футболистов, чтобы исправить трудное финансовое положение.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
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|2
|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14