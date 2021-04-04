Куман прокомментировал возможные трансферы "Барселоны"

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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился информацией о том, будет ли усиливаться команда в ближайшее трансферное окно.

"Пока была пауза на матчи сборных мы с президентом и руководством провели встречи, на которых поговорили о текущем и следующем сезонах. Однако, я не хочу говорить про футболистов из других команд.

Я даже не знаю, есть ли возможность подписать какого-нибудь отличного игрока или нет. Мы обсуждали трансферы, но решение — за президентом, ведь именно он знает какая финансовая ситуация в клубе. Я не тот, кто должен об этом говорить", — приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, новое руководство клуба готово расстаться с рядом футболистов, чтобы исправить трудное финансовое положение.