Куман прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов

Теги псжбарселонарональд куман

Куман прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвёл итоги матча против ПСЖ, который завершил еврокубковую кампанию "сине-гранатовых".

Напомним, что дома каталонцы были разгромлены со счётом 1:4, а в гостях добились ничьей 1:1. Команды встречались в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы выбыли, но сегодняшний матч оставил хорошие впечатления. У нас были возможности серьёзно осложнить жизнь соперникам. Мы доминировали в первом тайме, несмотря на серьёзный риск с игрой в три центральных защитника. По ощущениям, мы заслуживали большего. После первого тайма должны были вести по меньшей мере 2:1. Забей мы второй мяч, и второй тайм мог сложиться совсем по-другому.

В первом матче они показали удивительную реализацию моментов. Нам не удалось сыграть столь же эффективно в ответной игре. Но мне не в чем упрекнуть игроков. Ребята сделали всё что могли. У нас были моменты, но мы не смогли ими воспользоваться. И их вратарь был лучшим сегодня. Существует огромная разница между тем, в каком ключе мы завершили выступление в прошлом сезоне, и как вылетели в этом. В сегодняшнем матче мы наконец-то сыграли на своём уровне. Нужно и дальше следовать по этому пути. Конечно, мы разочарованы, но впечатления, которые остались после этой игры, очень важны", - цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

Не пропустите: Почеттино подвёл итоги игры с "Барселоной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Нагельсманн может возглавить "Баварию", но при одном условии

Нагельсманн может возглавить "Баварию", но при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов