Куман прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвёл итоги матча против ПСЖ, который завершил еврокубковую кампанию "сине-гранатовых".

Напомним, что дома каталонцы были разгромлены со счётом 1:4, а в гостях добились ничьей 1:1. Команды встречались в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы выбыли, но сегодняшний матч оставил хорошие впечатления. У нас были возможности серьёзно осложнить жизнь соперникам. Мы доминировали в первом тайме, несмотря на серьёзный риск с игрой в три центральных защитника. По ощущениям, мы заслуживали большего. После первого тайма должны были вести по меньшей мере 2:1. Забей мы второй мяч, и второй тайм мог сложиться совсем по-другому.

В первом матче они показали удивительную реализацию моментов. Нам не удалось сыграть столь же эффективно в ответной игре. Но мне не в чем упрекнуть игроков. Ребята сделали всё что могли. У нас были моменты, но мы не смогли ими воспользоваться. И их вратарь был лучшим сегодня. Существует огромная разница между тем, в каком ключе мы завершили выступление в прошлом сезоне, и как вылетели в этом. В сегодняшнем матче мы наконец-то сыграли на своём уровне. Нужно и дальше следовать по этому пути. Конечно, мы разочарованы, но впечатления, которые остались после этой игры, очень важны", - цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

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