Куман провел встречу с президентом "Барселоны"

Фото: ФК "Барселона"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман встретился с руководством клуба.

По сведениям ESPN, Куман более двух часов общался с президентом Жоаном Лапортой и вице-президентом Рафаэлем Юсте в одном из ресторанов в центе Барселоны.

Отмечается, что все трое покидали заведение с улыбками. Лапорта сказал, что это была обычная беседа между тренером и президентом, а голландский специалист заявил, что все прошло "очень здорово и в хорошей атмосфере".

Ранее сообщалось, что Куман может покинуть "Барсу" по окончании сезона.

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