Куман раскритиковал фанатов "Барселоны"

Фото твиттер Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман остался недоволен поведением болельщиков команды во время матча 3-го тура Ла Лиги против "Хетафе" (2:1).

Голландский тренер раскритиковал фанатов за свист в адрес нападающего Антуана Гризманна.

"Я не могу этого понять. Происходящее мне не нравится. Можно выражать недовольство, если футболист демонстрирует пренебрежительное отношение или вовсе не работает. У Гризманна были проблемы, ему не повезло, но это была просто игра. У Антуана бывают хорошие и плохие дни. Есть матчи, в которых игрок не может найти себе места. К тому же, мы не создавали моменты для него", - приводит слова Кумана Goal.com.

30-летний Гризманн не сделал ни одного результативного действия в стартовых трёх матчах "Барсы" в новом сезоне.

Не пропустите: "Барселона" теряет Роберто и Брэйтуэйта. | http://soccernews.ru