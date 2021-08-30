Куман раскритиковал фанатов "Барселоны"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман остался недоволен поведением болельщиков команды во время матча 3-го тура Ла Лиги против "Хетафе" (2:1).
Голландский тренер раскритиковал фанатов за свист в адрес нападающего Антуана Гризманна.
"Я не могу этого понять. Происходящее мне не нравится. Можно выражать недовольство, если футболист демонстрирует пренебрежительное отношение или вовсе не работает. У Гризманна были проблемы, ему не повезло, но это была просто игра. У Антуана бывают хорошие и плохие дни. Есть матчи, в которых игрок не может найти себе места. К тому же, мы не создавали моменты для него", - приводит слова Кумана Goal.com.
30-летний Гризманн не сделал ни одного результативного действия в стартовых трёх матчах "Барсы" в новом сезоне.
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