Куман раскритиковал судейство в матче с "Реалом"

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Куман раскритиковал судейство в матче с "Реалом"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман остался недоволен судейством в матче 7-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" (1:3).

"Мы играли хорошо, создавали моменты. "Барселона" не заслуживала поражения. Я не понял некоторых решений арбитра. Пенальти очень сильно повлиял на исход встречи. До пенальти мы играли очень хорошо. Я не понимаю, как работает VAR. Похоже, что он работает против "Барселоны". В штрафной всегда бывают захваты. В пяти матчах арбитры принимали решения только против нас. Надеюсь, что когда-нибудь судьи смогут объяснить свои решения: почему не было пенальти на Месси в матче с "Севильей", двух удалений игроков "Хетафе", - приводит слова Кумана Marca.

Не пропустите: "Барселона" не смогла обыграть "Реал" в третий раз подряд. | http://soccernews.ru
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