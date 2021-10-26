Куман рассказал, что будет делать после ухода из "Барселоны"

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Куман рассказал, что будет делать после ухода из "Барселоны"

Фото: инстаграм Рональд Куман/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал, чем он планирует заниматься, когда уйдет из каталонского клуба.

"Я подам в отставку в тот день, когда перестану получать удовольствие от работы. Тогда я буду пять раз в неделю играть в гольф. Но сейчас я хочу продолжить работу. Мне нравится тренировать, общаться с игроками, анализировать матчи. Мне очень понравилось "эль-класико" - не результат, а атмосфера. Хочу радоваться работе, сколько бы она не длилась -  восемь лет, год, три месяца", – приводит слова Кумана Diario Sport.

Ранее сообщалось, что Куман может быть уволен, если "Барселона" неудачно сыграет с "Райо Вальекано" и "Алавесом" в чемпионате Испании, а также с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.

Не пропустите: Куман высказался о нападении на него фанатов "Барселоны". | http://soccernews.ru
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