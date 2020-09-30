Куман рассказал, что думает о системе ВАР

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Куман рассказал, что думает о системе ВАР

Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал, что думает о системе ВАР.

"Эти споры везде есть. В Нидерландах и других странах, споры всегда есть, но все сложно.

Задача судей усложняется во много раз с использованием ВАР. Иногда использование этой системы заходит слишком далеко. Но думаю в конце концов между сторонникам и противниками ВАР возник баланс", - цитирует Кумана Marca.

Завтра, 1 октября, "Барселона" сыграет с "Сельтой" в рамках 2-го тура чемпионата Испании.

А еще: Куман высказался об игре Гризманна| http://soccernews.ru
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