Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал, что думает о системе ВАР.

"Эти споры везде есть. В Нидерландах и других странах, споры всегда есть, но все сложно.

Задача судей усложняется во много раз с использованием ВАР. Иногда использование этой системы заходит слишком далеко. Но думаю в конце концов между сторонникам и противниками ВАР возник баланс", - цитирует Кумана Marca.

Завтра, 1 октября, "Барселона" сыграет с "Сельтой" в рамках 2-го тура чемпионата Испании.

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