Куман рассказал, как лучше всего почтить память Марадоны

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Куман рассказал, как лучше всего почтить память Марадоны

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман считает, что его команда должна почтить память легендарного Диего Марадоны хорошей игрой в матче с "Осасуной".

"Лучший способ почтить его память - показать хорошую игру на поле завтра. Я играл против Марадоны, когда был в "Севилье". Я потратил больше времени, наблюдая за его разминкой, чем разминаясь сам!" - цитирует Кумана AS.

Матч 11-го тура Примеры "Барселона" - "Осасуна" состоится в воскресенье в 16:00 по московскому времени.

Марадона умер в среду в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Его похоронили на частном кладбище Белла Виста недалеко от Буэнос-Айреса. По факту смерти бывшего футболиста возбуждено уголовное дело.

Культовый аргентинец выступал за "сине-гранатовых" с 1982 по 1984 год.

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