Куман рассказал, как лучше всего почтить память Марадоны
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман считает, что его команда должна почтить память легендарного Диего Марадоны хорошей игрой в матче с "Осасуной".
"Лучший способ почтить его память - показать хорошую игру на поле завтра. Я играл против Марадоны, когда был в "Севилье". Я потратил больше времени, наблюдая за его разминкой, чем разминаясь сам!" - цитирует Кумана AS.
Матч 11-го тура Примеры "Барселона" - "Осасуна" состоится в воскресенье в 16:00 по московскому времени.
Марадона умер в среду в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Его похоронили на частном кладбище Белла Виста недалеко от Буэнос-Айреса. По факту смерти бывшего футболиста возбуждено уголовное дело.
Культовый аргентинец выступал за "сине-гранатовых" с 1982 по 1984 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14