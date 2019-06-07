Куман рассказал, как нейтрализовать Роналду в финале Лиги Наций

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями о грядущем финале Лиги Наций, в котором его команда сыграет с Португалией.

"В матче со Швейцарией Роналду снова доказал, что является фантастическим футболистом. Наша задача на игру с Португалией - держать мяч. Если мяч будет у нас, то Роналду ничего не сможет сделать", - цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 34-летний Роналду оформил хет-трик в матче со Швейцарией.

Что касается финала Лиги Наций, то сборные Португалии и Нидерландов сразятся за трофей в воскресенье, 9 июня, в 21:45 по московскому времени.

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